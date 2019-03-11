تعادل حرس الحدود مع انبي سلبياً في الدوري

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١١ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م

حرس الحدود

تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره إنبي سلبياً في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة رفع حرس الحدود رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد إنبي إلى 21 نقطة في المركز الأخير. المباراة جاءت حماسية وسريعة دخلها الفريقان بهدف تحقيق الفوز، وظهرت خطورة لاعبي إنبي في الشوط الأول من خلال انطلاقات محمد بسيوني إلا أن الفرص لم تشكل الخطورة الكافية على مرمى سامح على حارس مرمى الحرس.

في الشوط الثاني سيطر لاعبو حرس الحدود على مجريات الأمور ومثلت تحركات ايدو موسيس خطورة كبيرة على مرمى محمود البلعوطي حارس إنبي، الذي أنقذ مرماه من انفرادين صريحين من على اقدام موسيس، بينما تعاطفت العارضة مع إنبي في اللمسة السحرية التي لعبها محمد الشبيني من الضربة الركنية التي لعبها محمد ابوالعز.وشهدت

في الشوط الثاني سيطر لاعبو حرس الحدود على مجريات الأمور ومثلت تحركات ايدو موسيس خطورة كبيرة على مرمى محمود البلعوطي حارس إنبي، الذي أنقذ مرماه من انفرادين صريحين من على اقدام موسيس، بينما تعاطفت العارضة مع إنبي في اللمسة السحرية التي لعبها محمد الشبيني من الضربة الركنية التي لعبها محمد ابوالعز.

وشهدت الدقائق الخمسة المحتسبة بدلأً من الوقت الضائع قمة الإثارة، حيث وصل لاعبو الحدود إلى مرمى إنبي أكثر من مرة، ولم تترجم هجماتهم إلى أهداف، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين سلبياً، ومن المنتظر أن يلعب حرس الحدود مع الاتحاد السكندري يوم 17 مارس المقبل بينما يواجه إنبي فريق الإسماعيلي يوم 29 مارس ضمن مباريات الجولة في المواجهتين المؤجلتين من الجولة الـ23 لمسابقة الدوري.