انت الان تتابع ابراهيم حسن: لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١١ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن مواجهات فريقه المقبلة في بطولة الدوري الممتاز ستكون بمثابة مباريات كؤوس ولا تقبل القسمة على أثنين. وأكد إبراهيم حسن أن فريق سموحة مطالب لتجاوز الكبوة التي يعيشها والمركز المتأخر في جدول الدوري العام لابد وأن يتعامل مع كل مباراة على أنها مباراة كأس وبطولة خاصة بمفردها. وأضاف مدير الكرة لفريق سموحة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين قائلاً:" جميع مباريات سموحة في غاية الصعوبة، كوننا نلعب في الدور الثاني من مسابقة الدوري والتي يسعى خلالها كل فريق لأقتناص الثلاث نقاط".

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واشار إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الساحلي أن مباراة الإسماعيلي ستكون المباراة الأولى للجهاز الفني بقيادة حسام حسن وهي مباراة صعبة للغاية ولا بديل فيها عن الفوز واقتناص الثلاث نقاط للارتقاء في جدول ترتيب الدوري. واختتم مدير الكرة بسموحة ان لاعبي فريق سموحة مدركين تمامًا للموقف الذي يتواجد فيه الفريق