انت الان تتابع الداخلية يتعادل مع المقاصة ويواصل المعاناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١١ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

المقاصة والداخلية

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ونظيره الداخلية، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الفيومي الذي يقوده طلعت يوسف رصيده إلى 39 نقطة ويرتقي إلى المركز الرابع مؤقتًا، في المقابل رفع الفريق الشرطي رصيده إلى 24 نقطة وظل في المركز السادس عشر، ليواصل معاناة الصراع على البقاء في الدوري الممتاز، بعدما ظل في المراكز الثلاثة الأخيرة بالجدول.

Advertisements

الداخلية كان الأخطر في أغلب أوقات المباراة، وسيطر على الكرة، لكن دون تسجيل أي هدف، في ظل تألق حارس المقاصة أحمد عادل عبد المنعم، الذي تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق من أقدام حسام باولو وأحمد أوكا. في المقابل لعب فريق المقاصة على الهجمات المرتدة، لكنها لم تشكل أي خطورة على محمد صبحي حارس مرمى الفريق الشرطي،