انت الان تتابع حميد أحداد يستقر على الاعتذار لرئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١١ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

حميد أحداد Advertisements

قرر حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقديم اعتذار لرئيس مجلس إدارة النادي بعدما بدر منه أمس الأحد عندما قام بالوقوف على الكرة خلال مباراة الفارس الأبيض أمام فريق جورماهيا الكيني بالكونفدالية. واستقر المغربي حميد أحداد على تقديم الاعتذار لرئيس النادي بعدما نصحه زملاؤه في الفريق بتقديم اعتذار لمجلس الإدارة، وذلك بعدما أعلن رئيس النادي تغريم اللاعب 300 ألف جنيه. وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره جورماهيا برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينمهما مساء أمس الأحد على برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل أهداف الزمالك محمود علاء ويوسف أوباما وفرجاني ساسي وعمر السعيد في الدقائق 11 و25 و82 و85 من زمن اللقاء. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 8 نقاط تصدر بهم المجموعة الرابعة في البطولة، بينما تجمد رصيد جورماهيا عند 6 نقاط في المركز الأخير، ويأتي بترو أتلتيكو في المركز الثاني يليه نصر حسين داي ثالثًا