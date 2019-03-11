انت الان تتابع فوز بـ«7 أرواح».. كيف عاد الهدوء داخل البيت الأبيض؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ليلة فوز الزمالك على جور ماهيا كانت مليئة بالعديد من المكاسب للبيت الأبيض.. وذلك قبل أن يسدل الستار على دور المجموعات.. حين يحل رجال جروس ضيوفا على نصر حسين داي

قطع نادي الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، خطوة نحو التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد عرض رائع وسيمفونية كروية في ملعب برج العرب، وذلك بعد أن رد الزمالك اعتباره بفوز ساحق على حساب ضيفه جور ماهيا الكيني بنتيجة (4-0)، مساء الأحد، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بالبطولة، وسجل رباعية أبناء ميت عقبة كل من محمود علاء ويوسف إبراهيم أوباما والتونسي فرجاني ساسي وعمر السعيد، ليثأر من نفس الفريق بعد الخسارة في كينيا بنتيجة (4-2) بالجولة الأولى للمجموعة.

ورفع نادي الزمالك رصيده إلى 8 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد جور ماهيا في المركز الأخير برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بيترو أتلتيكو الأنجولي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن نصر حسين داي الجزائري. ويسدل الستار على دور المجموعات يوم الأحد المقبل، حيث يحل الزمالك ضيفاً على

ورفع نادي الزمالك رصيده إلى 8 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد جور ماهيا في المركز الأخير برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بيترو أتلتيكو الأنجولي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن نصر حسين داي الجزائري.

ويسدل الستار على دور المجموعات يوم الأحد المقبل، حيث يحل الزمالك ضيفاً على نصر حسين داي، بينما يستضيف جور ماهيا نظيره بيترو أتلتيكو لحسم صراع التأهل بين الفريقين.

سيناريوهات الصعود



الزمالك يذهب للجزائر باحثا عن الفوز أو التعادل لضمان التأهل أمام نصر حسين داي، ولكن الفريق الجزائري يحتاج للفوز فقط نظراً لتفوق بترو أتلتيكو في المواجهات المباشرة ضده بالفوز 2-0 في أنجولا والخسارة 1-2 في الجزائر.

وهناك سيناريو وحيد يصعد بالزمالك ونصر حسين داي إلى ربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية معا، ويتمثل في فوز الفريق الجزائري على الزمالك في لقاء الجولة الأخيرة بشرط تعادل بيترو أتلتيكو مع جورما هيا في كينيا.

وفي هذه الحالة يرفع نصر حسين داي رصيده إلى 10 نقاط ويتصدر الترتيب وخلفه الزمالك برصيد 8 نقاط، وسيكون هو نفس رصيد بترو أتلتيكو، إلا أن فارق المواجهات المباشرة يصب في صالح الزمالك، لفوزه في أنجولا بهدف نظيف والتعادل في مصر بهدف لكل منهما.

تأجيل لقاء المقاولون.. ومكافأة ضخمة



وأعلن رئيس الزمالك تأجيل مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري الممتاز، إلى يوم 20 مارس الجاري، وأشار إلى أنه قرر صرف مكافآت مالية للاعبيه قيمتها 50 ألف جنيه بعد الفوز على جور ماهيا الكيني.

وأكد أن القرار جاء من اتحاد الكرة، بعد فوز الفريق الأبيض، على جور ماهيا، ووجه رئيس الزمالك الشكر لمسؤولي اتحاد الكرة، على رأسهم هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، بجانب حازم إمام الذي لعب دورًا مهمًا في التأجيل.



وتابع رئيس الزمالك: "تم تأجيل اللقاء ليوم 20 مارس، بعد العودة من الجزائر وخوض مباراة نصر حسين داي في الكونفيدرالية، وردًا على موقف حازم إمام، قمنا بإرسال كارنيهات العضوية الخاصة به وبأسرته إلى منزله".





كما قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إنه اتخذ قرارًا بتأجيل لقاء الزمالك والمقاولون، كدعم للفريق الأبيض، قبل مباراته أمام نصر حسين داي الجزائري، في بطولة الكونفيدرالية، علمًا بأن الزمالك رفض خوض مباراة المقاولون، المقررة الخميس المقبل في الدوري الممتاز، وطالب بتأجيلها لارتباطه بمواجهة حسين داي، يوم الأحد.

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وعن ذلك، قال عامر، في تصريحات تليفزيونية، إن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، طالب بالوقوف بجانب الزمالك في طلبه، وكلف حازم إمام، عضو مجلس الإدارة، بهذا الأمر، وأضاف: "المباراة ستقام يوم 20 مارس، بالتالي سيدخل الأهلي والزمالك لقاء القمة يوم 30 مارس، وكل منهما خاض نفس عدد المباريات، وهو ما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص".

وأوضح أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، وافق على تأخير انضمام لاعبي الزمالك لمعسكر الفراعنة، لما بعد مواجهة المقاولون، من أجل حل هذه الأزمة.

عقوبة ضخمة على أحداد



وفرض الزمالك عقوبة مالية ضخمة على لاعبه المغربي، حميد أحداد، قدرها 300 ألف جنيه، حيث استنكر رئيس الزمالك وقوف أحداد على الكرة، خلال الفوز على جورما هيا، وأضاف رئيس الزمالك: "نرفض أي سلوك غير رياضي، وما حدث من أحداد يجب ألا يتكرر".

من جانبه أبدى المغربي حميد أحداد سعادته بالفوز على جور ماهيا، موضحا أن الفريق قدم عرضا قويا واستحق الانتصار، قائلا: "الزمالك فريق كبير ويمرض ولا يموت"، مؤكدا أن الأبيض يستطيع أن يفوز بلقب الكونفيدرالية الإفريقية.

وعن سر وقوفه على الكرة خلال مباراة جور ماهيا، أجاب أحداد: "تعمدت هذا التصرف لأنهم استفزونا في كينيا بعد الخسارة بنتيجة 4-2، ومدربهم التركي حسن أوكتاي استفزنا ببعض الحركات خلال المباراة.. والزمالك (نمبر وان) دائما، ولا يستطيع أحد أن يسخر منه أو يستفزه، ولذلك قمت بالوقوف على الكرة لاستعراض المهارة".

عودة الهدوء للبيت الأبيض



رئيس الزمالك وعد بتعديل عقد لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق في الفترة المقبلة، حيث قال إن كهربا يتقاضى مبلغاً مالياً وراتباً سنوياً لا يليق بقدراته وقيمته، وسيتم تعديل عقده في الفترة القادمة.

وأضاف: "عاقبت كهربا بسبب تصرفه غير المقبول في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي بالجولة الثالثة لدور المجموعات ولكنني لم أذبحه، واللاعب عاد سريعاً لأجواء الفريق".



وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سيتم عقد جلسة مع اللاعب لحسم تعديل عقده وزيادة راتبه السنوي، موضحًا أنه لا يحب سياسة لي الذراع ولن يسمح لأحد بمساومة الفريق الأبيض.



وعاد محمود عبد المنعم "كهربا" للمشاركة مع الزمالك، بعد أن ظهر كبديل في لقاء جور ماهيا، علمًا بأن اللاعب غاب عن لقاء الجولة الرابعة ضد بترو أتلتيكو الأنجولي، بسبب عقوبة تأديبية بعد بصقه على الجماهير في لقاء الجولة الثالثة ضد نفس الفريق لكن باستاد برج العرب.

كما أكد رئيس الزمالك أنه لم يرفض عودة محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك، كما يردد البعض، مبديًا سعادته بوجود اللاعب في المدرجات، لمؤازرة الفريق أمام جور ماهيا.

فوز بـ«7 أرواح»



ليلة الفوز على جور ماهيا كانت مليئة بالعديد من المكاسب للبيت الأبيض، أولها تصدر المجموعة للمرة الأولى، وثانيها عودة كهربا للفريق، وثالثها تصريحات رئيس الزمالك الطيبة تجاه شيكابالا، ورابعها حله لمشلكة كهربا، وخامسها تأجيل لقاء المقاولون، وسادسها التصالح بين الرئيس وحازم إمام الذي لعب دورًا مهمًا في التأجيل، ومن خلاله تم إرسال كارنيهات العضوية الخاصة به وبأسرته إلى منزله، وسابعها استمرار فرض الانضباط على الفريق بتوقيع عقوبة على أحداد.