انت الان تتابع تفاصيل خبر فرحة مدريدية.. زيدان يقبل التحدي ويعود مدرباً للريال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 08:14 مساءً - أعلن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد رسمياً تعيين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية، الاثنين، عقب إقالة الأرجنتيني سانتياغو سولاري بسبب سوء نتائج الفريق الأول.

واوضح النادي الملكي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن زيدان سيتولى المهمة الفنية "بداية من الفترة المتبقية من الموسم الحالي وحتى صيف عام 2022".

وكان زيدان قد أعلن رحيله عن قلعة "سانتياغو برنابيو" أواخر مايو 2018، ولم يتولَّ تدريب أي نادٍ في الموسم الحالي؛ من أجل الخلود للراحة قبل العودة مجدداً إلى عالم التدريب.

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وحقق "زيزو" إنجازاً تاريخياً غير مسبوق؛ بقيادته الفريق الملكي للتتويج بأبطال أوروبا 3 مرات متتالية، إضافة إلى التتويج بالدوري الإسباني (الليغا) وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة لكل منهما، علاوة على لقبين بكأس العالم للأندية، ومثلهما في كأس السوبر الأوروبي.

وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون أسبوع بعد خسارتين متتاليتين أمام الغريم التقليدي برشلونة، ليخرج بعد الهزيمة الأولى من كأس ملك إسبانيا، ويتسع الفارق بينه وبين البارسا بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.

كما فقد "الميرنغي" لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا في النسخ الثلاث الماضية، بخروج مذل على أرضه ووسط جماهيره أمام أياكس أمستردام الهولندي عقب السقوط (1-4) إياباً، رغم فوزه ذهاباً (2-1) ضمن الدور ثمن النهائي.