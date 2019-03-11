رياضة | زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديراً فنياً للفريق الأول لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري حتي يونيو 2022.

ونشر النادي بيان رسمي منذ دقائق عبر موقعه بالإنترنت، أكد فيه إقالة الأرجنتيني سولاري ومنح زيدان مهمة تدريب الفريق حتي 30 يونيو 2022.

واشارت التقارير إلى أن زيدان فور عودته لنادي ريال مدريد من جديد سيطلب من بيريز رئيس النادي التعاقد مع الفرنسي نيجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي هذا الصيف.

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ويعد كانتي واحد من الأسماء البارزة التي طلب زيدان التعاقد معها من قبل مشيداً بأداء اللاعب طوال الفترة الماضية.

وقرر ريال مدريد إسناد مهمة تدريب الفريق الأول للفرنسي زين الدين زيدان بعد خيبة الأمل الكبيرة عقب الإقصاء من دوري الابطال وكأس إسبانيا والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.

وخرج ريال مدريد من دوري الأبطال على يد أياكس الهولندي فيما ودع الكأس على يد برشلونة بجانب ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري بعد توسيع الفارق مع برشلونة المتصدر.