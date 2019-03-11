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رسمياً.. زيدان يعود لقيادة ريال مدريد خلفاً لسولاري

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Alaa Ali 0 تبليغ

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كشف نادي الإسباني اليوم الإثنين، عن تعيين الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق خلفًا للمدير الفني الأرجنتيني سانتياجو سولاري، والذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن زيدان قد تولى تدريب الفريق الملكي في الرابع من يناير لعام 2016 خلفا لرافا بينيتيز وتمكن معه من حصد تسعة ألقاب (3 لدوري الأبطال على التوالي و2 لكأس السوبر الأوروبي و2 لكأس العالم للأندية وبطولة وأخرى لكأس السوبر الإسباني).

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