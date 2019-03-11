شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل سلبياً مع إنبي في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل حرس الحدود مع إنبي سلبياً في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين علي ملعب المكس بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.
وشهدت المباراة عدد من الكرات الخطيرة على مرمى الفريقين إلا أنها لم تسفر عن أهداف ليتنتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
بتلك النتيجة أصبح رصيد حرس الحدود 28 نقطة في المركز الـ11 بينما رفع إنبي رصيده لـ 22 نقطة في المركز الأخير بجدول الدوري.
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