انتهت: نتيجة مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الايراني اليوم والعالمي يضع نفسه في موقف صعب

يلتقي اليوم فريق النصر السعودي على أرضه مع فريق ذوب أهان الايراني في تمام السابعة إلا الربع بتوقيت المملكة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لجمهور العالمي الذي يدرك جيدا قيمة هذه المباراة في مشوار البطولة الآسيوية لاسيما بعد خسارة النصر المباراة الأولي أمام الوصل، ويأمل جمهور النصر في أن يسترد الفريق عافيته الآسيوية اليوم بعد أحداث آخر جولة في الدوري السعودي والتي قللت الفارق بينه وبين الهلال لأربع نقاط فقط وجعلت لقب الدوري قريبا بشدة من المنافسة.

نتيجة مباراة النصر وذوب أهن

يدخل النصر اللقاء بدون نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى بهدف نظيف ولم يستطع النصر تعويضه وحل بهذا النصر المرتبة الأخيرة من ترتيب المجموعة الحالي، بينما يدخل ذوب آهن اللقاء ومعه نقطة حصل عليها من التعادل في الجولة الأولى ليأتي في المركز الثاني من ترتيب المجموعة.

وصول الفريقين لملعب المباراة منذ قليل واللاعبون يسلكون الطريق لغرف الملابس ودقائق على بداية عمليات الاحماء الخاصة بكل فريق

دقائق على بداية اللقاء واللاعبون يستعدون للنزول الآن

الدقيقة 4: النصر يبدأ بقوة ويستطيع احراز الهدف الأول من كرة عرضية وفرحة كبيرة من الجهاز الفني عن طريق جوليانو

مرور 20 دقيقة من المباراة والنصر يتفوق بهدف نظيف وجماهير النصر لا تتوقف عن الغنناء وترديد أهازيج النصر الخاصة بها

الدقيقة 44: ذوب آهان يعود وسجل هدفين ليتقدم الىن بالنتيجة 2-2 والنصر في موقف صعب

الدقيقة 55: عبدالرزاق حمد الله يتحصل على ركلة جزاء بعد مرور رائع ويسددها وتضيع واعادة ويسددها مرة أخرى والتعادل يأتي

الدقيقة 86: عبدالرزاق حمد الله يتحصل على ركلة جزاء ولكن يهدرها وذوب يخطف هدف في الدقائق الأخيرة

نهاية المباراة بفوز ذوب اهن 3-2 على النصر ليحتل النصر المركز الرابع بدون نقاط

مباراة النصر اليوم

ويأمل مدرب النصر السعودي تحقيق الفوز على نظيره ذوب آهن اصفهان اليوم في المباراة التي تجمعهما على استاد آل مكتوم بنادي النصر بالإمارات، وأكد المدرب أن العالمي يريد الحصول على العلامات الكاملة في الخمسة مباريات المتبقية في دور المجموعات، كما أوضح أن لديه لاعب مُصاب في القائمة لكن جميع اللاعبين جاهزين للمباراة وفرصة جيدة لمشاركة لاعبين جُدد.