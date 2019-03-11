تعرف على نتيجة مباراة النصر وذوب آهن اصفهان في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.. النصر يخسر في...

تنطلق اليوم الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2019 دور المجموعات بين النصر السعودي وذوب آهن اصفهان الإيراني، وقد خسر النصر في مباراته الأولى في البطولة بهدف نظيف وكانت خسارة غير مستحقة أفقدته الثلاث نقاط، بينما ذوب آهن فقد تعادل في مباراته الأولى له وحصل على نقطة وحيدة.

ويلتقي الفريقين اليوم في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت السعودية والرابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش على قناة beIN sports HD 1 بتعليق عامر الخوذيري، ويأمل النصر في استعادة روح الانتصارات مرة أخرى.

نتيجة لقاء النصر وذوب آهن اصفهان

وقد أكد عبد الرزاق حمدالله لاعب نادي النصر أن المباراة صعبة للغاية وكذلك بطولة دوري أبطال آسيا لكنهم جاهزين للمباراة خاصة وأنهم يريدون الصعود للدور الثاني من البطولة، كما أكد أنه لا وجود لمباراة سهلة في البطولة فجميع المباريات صعبة ولابد اللعب للفوز في كل لقاء.