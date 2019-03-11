نتيجة مباراة النصر اليوم وذوب آهن أصفهان الايراني اليوم واثارة الدقائق الأخيرة تحول المباراة بغرابة...

يعود النصر اليوم لبطولة دوري أبطال آسيا حين يستضيف فريق ذوب اهن اصفهان الايراني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة حيث يسعى الانصر وبقوة لتعويض خسارته المباراة الاولى أمام الوصل الاماراتي حيث يحتل النصر المركز الاخير في المجموعة بدون أي نقاط بينما يمتلك الفريق الايراني نقطة وحيدة حصدها من تعادل أمام الزوراء، ويسعى النصر لاستغلال الحالة المعنوية الكبيرة التي جائت بعد فوز قاتل على الاتفاق في المباراة السابقة في بطولة الدوري.

نتيجة مباراة النصر وذوب أهن اليوم

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة ويتم بثها عبر قناة بي ان سبورت hd1 الأولى وعلى قناة الكأس السادسة حيث تكون المباراة بتعليق صوتي لعامر الخوذيري، وسوف نقوم بمتابعة نتيجة المباراة لحظة بلحظة وعرض كافة الاحداث المهمة والاهداف منذ بداية اللقاء وحتى اطلاق الحكم صافرة النهاية.

اللاعبون يقومون بعمليات الاحما على أرض الملعب ملعب الملك فهد

بداية مباراة النصر ووب اهان الآن والنصر على يمين الشاشة وذوب آهان على اليسار وهجوم النصر منذ البداية والدقية 4 يستطيع النصر احراز الهدف الأول من عرضية

الدقيقة 30 ذوب أهن ينجح في احراز هدف التعادل والمهمة تصعب على النصر الآن

نهاية الشوط الأول من النصر بهزيمته بنتيجة 2-1

حمد الله يضيف الهدف الثاني للنصر ويتعادل العالمي

الدقيقة 86 حمد الله يهدر ركلة جزاء بغرابة ويضبع فرصة الفوز والدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع يشهد هدف لذوب من خطأ دفاعي

مباراة النصر وذوب اهن اصفهان الايراني

ويمثل نادي ذوب اهن عقدة لنادي النصر فالفريقيان تقابلا ثلاث مرات سابقا في بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد ولم يستطع العالمي تحقيق أي فوز بل خسر المبارايات جميعها، وليس ذوب آهن فقط بل تمثل الفرق الايرانية عاملا سلبيا أمام النصر فالتفوق لصالح الأندية الايرانية في مواجهاتها مع النصر.

النصر وذوب آهن

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليوم تحدث مهاجم الفريق وهدافه عبدالرزاق حمد الله موضحا أن البطولة الآسيوية صعبة على جميع الفرق ولا توجد مباراة محسومة وسهلة ولكن قدرات اللاعبين ستقتنص نقاط المباراة الثلاث غدا متسلحين بدعم الحضور الجماهيري.