نتيجة مباراة النصر وذوب آهن اصفهان في دوري أبطال آسيا 2019 دور المجموعات

يلعب النصر المباراة الثانية له في بطولة دوري أبطال آسيا أمام ذوب آهن اصفهان الذي يحتل المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة بعد تعادل في المباراة السابقة، وأما عن النصر فإنه يحتل المركز الأخيرة بعد الهزيمة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة، وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وقد أكد مرب النصر أن الفريق جاهز للمواجهة وعازم على الفوز في مباراة اليوم والمباريات القادمة أيضاً.

نتيجة مباراة النصر وذوب آهن اصفهان

وتُشير الإحصائيات إلى عدم استطاعة النصر النصر الفوز على ذوب آهن في أية مباراة من المباريات السابقة التي تقابلا فيها، حيث تعادل معه في مباراتين وخسر في ثلاثة مباريات كاملة، وتُعد مباراة اليوم مهمة للنصر حتى يستطيع الرجوع مرة أخرى للبطولة واستعادة ثقة الجماهير بعد الخسارة المُخيبة للآمال التي تلقاها في المباراة الأولى التي خاضها.