رياضة | الـ7 وعود.. لماذا عاد زيدان إلى ريال مدريد رغم كوارث هذا الموسم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الـ7 وعود.. لماذا عاد زيدان إلى ريال مدريد رغم كوارث هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي عن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق الأول الكروي مساء اليوم الإثنين، وذلك خلفاً للمدرب سولاري الذي ساءت احوال الابيض تحت قيادته.

ويعتبر قرار عودة زيدان قد شكل سعادة كبيرة لدى جمهور السانتياجو حيث ساءت أحوال الفريق بعد رحيله في الصيف الماضي ومغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

قرار عودة زيدان لم يتوقعه البغض حيث تنبأ الكثيرون برفضه فكرة العودة للسانتياجو برنابيو وأنه يقترب من تولي تدريب يوفنتوس الذي يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى احتمالية أن يكون جوزيه مورينيو هو مدرب الريال في حال رفض زيدان فكرة العودة إلى فريقه السابق.

وفيما يلي نرصد لكم أهم الأسباب التي دفعت زيدان للعودة للريال رغم الأحوال السيئة للفريق الكروي:

1- وعد بيريز:

ذكرت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز قد وعد زيدان بأن سوق الانتقالات الصيفية سيكون مختلفاً وسوف يتم التعاقد مع نجوم بحجم؛ هاري كين وإيدين هازارد.

2- كامل الصلاحيات:

أكد بيريز للفرنسي زيدان أنه سيكون له كامل الصلاحيات الفرؤق ولن يتدخل أحد في عمله وطلباته ستكون تحت التنفيذ.

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3- حرية الاستغناء:

أخذ زيدان وعداً من الإدارة أن يقوم بالاستغناء عن اللاعبين الذين سيكونوا خارج حساباته وليسوا ضمن خطته بجانب التعاقد مع ما يريده خلال الميركاتو الصيفي.

4- عدم المساس!

اشترط زيدان على الإدارة عدم بيع الثنائي مارسيلو وإيسكو لأنهم من أفضل اللاعبين ووافقت بالطبع الأدارة على طلبات الفرنسي بعد أنباء بيع الثنائي في الصيف.

5- إبعاد نيمار:

لا يرغب زيدان في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا حيث يرى أن هناك لاعبين أفضل يمكن ضمهم مثل هازارد وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

6- خاميس رودريجيز:

طلب زيدان من الإدارة، وفقاً للصحف الإسبانية، عدم رجوع رودريجيز من إعارته إلى بايرن ميونيخ بل ويمكن بيعه لعدم الحاجة إلى مجهوداته.

7- نجم باريس:

طالب زيدان من بيريز سرعة الحصول على توقيع الفرنسي كيليان مبابي لأنه سيكون "خير بديل" للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل وأثر في فريقه بشكل كبير.