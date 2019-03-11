رياضة | المقاولون العرب يواجه بتروجت وديا استعدادا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يواجه بتروجت وديا استعدادا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني، على خوض مباراة ودية مع بتروجت، استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.

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وتقام المباراة، مساء الأربعاء المقبل بملعب ذئاب الجبل،عقب تأجيل مواجهة الفريق أمام الزمالك، بالمسابقة المحلية.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المقاولون العرب مع الزمالك ضمن الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز في السابعة من مساء الأربعاء 20 مارس الحالي، على ملعب بتروسبورت بدلًا من إقامتها يوم الخميس 14 مارس الحالي، بسبب مشاركة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية.