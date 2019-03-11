رياضة | تشكيل ريال مدريد تحت قيادة زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد تحت قيادة زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني، مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كمدربا للفريق، خلفا لسانتياجو سولاري مدرب الفريق السابق، والذي رحل عن النادي منذ ساعات قليلة.

وكان زيدان قد نجح في الفوز بالبطولات مع الفريق الملكي خلال السنوات الماضية، وأعلن المدرب الفرنسي رحيله عن تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الجاري.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد تحت قيادة زيدان :-

حراسة المرمى : نافاس.

Advertisements

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - إيسكو.

خط الهجوم : ماركو إسينيسو - كريم بنزيما.

وفاز زيزو مع نادي ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعدما هزم نادي ليفربول في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.