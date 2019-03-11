شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستأنف قرار" الآسيوي" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم اتحاد كرة القدم رسميا باستئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتغريمه 150 ألف دولار بسبب ما اعتبره الاتحاد القاري الحالات التي وقعت خلال مباراة المنتخب الوطني في الدور نصف النهائي لكأس آسيا 2019 التي أقيمت أخيرا في الإمارات بمشاركة 23منتخبا.
وكان المنتخب الوطني قد ودع البطولة من الدور نصف النهائي على الرغم من الآمال الكبيرة التي كانت معقودة عليه في أن يحقق إنجازا جديدا لكرة الإمارات خصوصا أن البطولة أقيمت على أرضه ووسط جمهوره.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | اتحاد الكرة يستأنف قرار" الآسيوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.