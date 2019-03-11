الامارات | اتحاد الكرة يستأنف قرار" الآسيوي"

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستأنف قرار" الآسيوي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم اتحاد كرة القدم رسميا باستئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتغريمه 150 ألف دولار بسبب ما اعتبره الاتحاد القاري الحالات التي وقعت خلال مباراة المنتخب الوطني في الدور نصف النهائي لكأس آسيا 2019 التي أقيمت أخيرا في الإمارات بمشاركة 23منتخبا.

وكان المنتخب الوطني قد ودع البطولة من الدور نصف النهائي على الرغم من الآمال الكبيرة التي كانت معقودة عليه في أن يحقق إنجازا جديدا لكرة الإمارات خصوصا أن البطولة أقيمت على أرضه ووسط جمهوره.