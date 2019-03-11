فوز تاريخي للوحدة الاماراتي على الاتحاد السعودي

اسماء السيد - حقق الوحدة الإماراتي أول فوز في تاريخه على الاتحاد السعودي حين اكتسحه 4-1 الاثنين في ابوظبي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري ابطال اسيا فيكرة القدم.

وسجل محمد المنهالي ( 16) والبرازيلي ليوناردو داسيلفا(52 و90+1) وإسماعيل مطر (80) اهداف الوحدة، وناصر الشمراني (56) هدف الاتحاد.

وعوض الوحدة خسارته في الجولة الأولى امام لوكوموتيف الاوزبكستاني صفر-2 ،في حين فشل الاتحاد في تحقيق فوزه الثاني تواليا بعدما كان اكتسح الريان القطري 5-1.

وقال مهاجم الاتحاد فهد المولد "كان فريقنا سيئا واستحقينا الخسارة. لم نكن مركزين في بداية المباراة،وحاولنا العودة فلم نقدر".

ويعد الفوز هو الاول للوحدة على الاتحاد في البطولة القارية بعدما كان خسر امامه ثلاث مرات وتعادلا مرة واحدة في المباريات الأربع السابقة، وفشل خلالها الفريق الاماراتي في التسجيل قبل ان يزور شباك منافسه في لقاء اليوم في اربع مناسبات.

وبدت رغبة الوحدة واضحة للفوز وإيقاف سلسلة هزائمه في البطولة بعدما كان خسر أيضا في آخر مباراتين في نسخة 2018.

وقال المخضرم إسماعيل مطر الذي سجل هدفا بعدما شارك بديلا "الفوز مهم جدا على حساب فريق كبير هو الاتحاد، كنا في أمس الحاجة للانتصار والخروج من دوامة النتائج السلبية التي عانينا منها منذ الموسم الماضي".

وكان صاحب الارض الطرف الأفضل في الشوط الأول وترجم سيطرته الى هدف اول بعد عمل فني رائع من الارجنتيني سيباستيان تيغالي الذي تجاوز زياد الصحفي ومرر كرة جاهزة الى المدافع المتقدم محمد المنهالي وضعها بسهولة في شباك فواز القرني (16).

وكاد تيغالي يضيف الثاني بعدما سدد كرة قوية صدها القرني وعادت الى المهاجم الارجنتيني الذي سددها بعيدا هذه المرة عن المرمى (39).

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وعلى غرار الشوط الأول، بدأ الوحدة الثاني بضغط هجومي مكثف، وأصاب محمد عبد الباسط القائم (49) قبل ان يسجل داسيلفا الثاني لاصحاب الأرض بعد تمريرة من النشيط تيغالي (52).

وقلص الاتحاد الفارق عبر ناصر الشمراني بعد عرضية من سعود عبد الحميد فشل حارس الوحدة محمد الشامسي في امساكها لترتد امام المهاجم الدولي السعودي السابق وليضعها في الشباك (56).

ورفع الشمراني (35 عاما) رصيده الى 30 هدفا في دوري ابطال آسيا ليصبح على بعد سبع اهداف من الهداف التاريخي للمسابقة الكوري الجنوبي لي دونغ كوك لاعب جيونبوك هيونداي الحالي.

كما اصبح الاتحاد رابع فريق يسجل الشمراني بقميصه بعد الشباب والهلال السعوديين،والعين الاماراتي.

لكن البديل إسماعيل مطر أعاد الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث للوحدة من ركلة حرة رائعة (80).

وسجل داسيلفا هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بعد تسديدة من تيغالي صدها القرني وارتدت الى خليل إبراهيم مررها بالكعب الى المهاجم البرازيلي الذي سددها قوية في الشباك (90+1).

ملخص مباراة الوحدة والاتحاد: