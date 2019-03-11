رياضة | عاجل.. رد ناري من رئيس الزمالك على شريف عبد المنعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد ناري من رئيس الزمالك على شريف عبد المنعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس نادي الزمالك أنه تقدم بمذكرة رسمية للهيئة الوطنية للإعلام ضد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق بعد تصريحاته بالأمس في قناة الأهلي.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات خاصة أن ما قاله شريف عبد المنعم غير مقبول على الإطلاق ويتسبب في زيادة الاحتقان والعصبية بين الجماهير.

وتابع "تقدمنا بشكوى رسمية للهيئة الوطنية للإعلام ضد شريف عبد المنعم لإيقافه".

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وكان شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق تمنى خسارة الزمالك أمام نصر حسين داي، في ختام مباريات مرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال عبد المنعم خلال تصريحاته بقناة النادي الأهلي خلال حديثه عن الزمالك: " هما فاكرنا هنقع إن شاء الله هما اللي هيتغلبوا الماتش اللي جاي".

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزا على نظيره جورماهيا الكيني بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وثأر من هزيمته في مبارة الجولة الأولى التي خسرها الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبذلك وصل الفريق الأبيض لصدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، قبل الجولة الأخيرة التي يحل فيها ضيفا على نصر حسين داي الجزائري الأحد المقبل، ويكفيه التعادل مع بطل الجزائر في عقر داره حتى يحصل على تأشيرة التأهل لدور الثمانية بالبطولة.