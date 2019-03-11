حرس الحدود يتعادل مع إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل حرس الحدود مع ضيفه إنبي سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد المكس مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 للدوري المصري الممتاز.

لم تُشكل خطورة حقيقية على مرمى الفريقين في المباراة لتنتهي بدون أي أهداف.

واستمر التعادل السلبي يخيم على تلك الجولة بعد تعادل الداخلية مع مصر المقاصة بنفس النتيجة (0-0) في نفس الجولة عصر اليوم.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد حرس الحدود برصيد 28 نقطة في المركز العاشر بالجدول، وتقاسم إنبي مع النجوم مؤخرة الترتيب وفي جعبته 22 نقطة.