مَن الذي أقنع زيدان بالعودة إلى ريال مدريد؟

تُسيطر أصداء عودة زيدان لتولي زمام الأمور في ريال مدريد، مساء اليوم الاثنين، على الوسط الرياضي في جميع أنحاء العالم، لدرجة تصدر اسمه (زيدان) للتريند العالمي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”.

ويوجد تساؤلات عدة عن السر الذي جعل زين الدين زيدان يَعدل عن قرار رحيله عن ريال مدريد بلا رجعة، ويُغير رأيه فيما يخص الانتظار حتى نهاية هذا الموسم لتولي المسؤولية قبل بدء الميركاتو الصيفي 2019، وخلافة سانتياجو سولاري قبل شهرين من انتهاء موسم 2019/2018.

المذيع في راديو إسبانيا، فيثينتي أزبيتارتي، علم من مصادره أن المفاوضات بدأت منذ الأسبوع الماضي بين زيدان وإدارة النادي الملكي، دون تدخل من الرئيس فلورنتينو بيريز الذي كان يخشى ردًا سلبيًا من زيزو.

وأضاف “إعلان تولي زيدان المسؤولية من جديد سيحدث بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الساعة 17:00 (بتوقيت جرينيتش)”.

وأكد أزبيتارتي “في بداية مفاوضات العودة إلى سانتياجو برنابيو، طلب فلورنتينو بيريز من مدير العلاقات العامة بوتراجينيو التواصل مع زيدان بنفسه لاقناعه، لكنه وجد صعوبة في ذلك، فقرر خوض المفاوضات بنفسه، لينجح فلورنتينو بيريز في إقناع زيزو بالعودة”.

ذو الأصل الجزائري، وقع على عقد جديد مع ريال مدريد مدته عامين ونصف ينتهي في يونيه 2022، لكن قبل أن يوقع على العقد، كان قد ارتبط في نهاية العام الماضي بتدريب مانشستر يونايتد الذي أقال جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج المحلية وتراجعه في مضمار المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان زيدان قال بنفسه أنه يتمنى تدريب مانشستر يونايتد في يوم من الأيام لما يتمتع به النادي من تاريخ وتقاليد خاصة تضعه بين أعظم أندية العالم.

لكن إدارة اليونايتد لجأت إلى الحرس القديم “أولي جونار سولشاير” الذي يقدم مستوى مذهل مع الفريق منذ توليه المسؤولية.

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وبعد تأكد زيدان من صعوبة توليه تدريب مانشستر يونايتد واستمرار سولشاير بعد نتائجه المذهلة، تردد اسم زيدان في تشيلسي بسبب الخسارة الفادحة للفريق مع المدرب الساري أمام مانشستر سيتي بستة أهداف.

لكن العقوبة الموقعة ضد تشيلسي بالإيقاف عن إبرام تعاقدات في الميركاتو الصيفي 2019 والميركاتو الشتوي 2020، دفعت زيزو نحو السافر إلى تورينو لبحث إمكانية خلافة ماسيمليانو أليجري في يوفنتوس.

وخلال تواجد زيدان في تورينو الأسبوع الماضي، طفت أنباء حول رغبة ريال مدريد في عودته أو عودة جوزيه مورينيو.

كما قيل أن يوفنتوس بصدد التفاوض مع جوزيب جوارديولا إذا ما طبقت عقوبة صارمة ضد مانشستر سيتي لخرقه قواعد اللعب النظيف لليويفا ولرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

واستغل بوتشيتينو – مدرب توتنهام – حالة الجدل الواسعة التي تحوم حول هوية المدير الفني لريال مدريد.

وخرج بتصريح المدرب الأرجنتيني بتصريح مثير للدهشة قال فيه “أنا مستعد لمشروع جديد، وأتمنى العودة للتدريب في إسبانيا”، وجاء هذا التصريح بعد ساعات من خروج ريال مدريد أمام أياكس أمستردام من دوري أبطال أوروبا.

هكذا رصدنا لكم في هذا التقرير كواليس تحركات زيدان منذ المؤتمر الصحفي المشؤم الذي حضره مع فلورنتينو بيريز يوم 31 مايو 2018 لإعلان مغادرته القلعة البيضاء، حتى عاد اليوم الاثين بعقد سينتهي في يونيه 2022.