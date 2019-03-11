رياضة | ريال مدريد يوجه رسالة لـ"سولاري" بعد إقالته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يوجه رسالة لـ"سولاري" بعد إقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديراً فنياً للفريق الأول لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري حتي يونيو 2022. ونشر النادي بيان رسمي منذ دقائق عبر موقعه بالإنترنت، أكد فيه إقالة الأرجنتيني سولاري ومنح زيدان مهمة تدريب الفريق حتي 30 يونيو 2022.

وقرر نادي ريال مدريد إقالة سولاري من تدريب الفريق بعد خروجه الكارثي من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا ، والابتعاد عن المنافسة على لقب الليجا في غضون أسبوع واحد فقط.

وجاء بيان ريال مدريد عبر موقع النادي الرسمي كالآتي: قرر مجلس إدارة ريال مدريد، اليوم الاثنين 11 مارس 2019 فسخ العقد الذي كان يربط سانتياجو سولاري مع النادي كمدرب الفريق الأول، وفي الوقت نفسه، عرض ريال مدريد مواصلة العمل في النادي . Advertisements

وأضاف: يقدّر ريال مدريد العمل الذي قام به سانتياجو سولاري والالتزام والولاء الذي أظهره ، ودائمًا هذا هو منزلك.

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين زين الدين زيدان كمدرب جديد لريال مدريد للعمل للفترة المتبقية من الموسم وحتى 30 يونيو 2022.

سيظهر رئيس ريال مدريد اليوم مع زين الدين زيدان أمام وسائل الإعلام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت في قاعة الصحافة في ملعب سانتياجو بيرنابيو.