شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى ترتيبات حفل افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، إن الساعات الماضية شهدت تواصلا مستمرا من جانب النادى مع الجهات الأمنية، استعدادا لتنظيم بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات التى يستضيفها الأهلى خلال الفترة من 14-26 من الشهر الجارى. وأوضح عبدالقادر أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، حرصت على التواصل مع الجهات الأمنية بعدما تم توجيه الدعوة لسفراء الدول المشاركة بفرقها فى البطولة لحضور حفل الافتتاح ومباريات البطولة، إلى جانب مناقشة ملف الحضور الجماهيرى، وغيرها من النواحى التنظيمية المختلفة، فى إطار التعاون المثمر بين النادى وكافة مؤسسات الدولة.

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