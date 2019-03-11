شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يعود لتدريب ريال مدريد بعد 9 أشهر من استقالته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (مدريد) عاد الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لخلافة الأرجنتيني سانتياغو سولاري المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة. عاد الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لخلافة الأرجنتيني سانتياغو سولاري المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة. وكتب النادي الملكي في بيان أعلن فيه عقد مؤتمر صحافي مع زيدان مساء بملعب سانتياغو برنابيو "اللجنة الإدارية قررت تعيين زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد بأثر فوري، حتى نهاية الموسم والأعوام الثلاثة التالية، يونيو 2022" وذلك بعد 9 أشهر من استقالته بعد قيادته إلى 9 ألقاب في عامين ونصف العام بينها 3 القاب متتالية تاريخية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



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