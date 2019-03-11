شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السهام يدشن أول بطولة للسيـدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

تنطلق غدا منافسات بطولة المملكة الأولى للسيدات في الصـالة المغلقة بمعهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بمشاركة 26 رامية من مختلف الفئـات العمرية يتنافسون في مسابقتي "10م , 18م" في البطولة وتستمر 3 أيام .

وتعد البطولة هي الأولى من نوعهـا المخصصة للسيدات التي سيشرف عليهـا قسم المبادرات والرياضة المجتمعية في اتحاد السهام بعد أن دشن مشاركة السيدات في اللعبة من خلال التدريبات في عدة مراكز في فبراير الماضي من العام 2018م ضمن خطة الاتحـاد في نشر اللعبة .