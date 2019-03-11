شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد السلة» يُحدد موعد نهائي كأس الهيئة العامة للرياضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة موعد نهائى كأس الهيئة العامة للرياضة، وذلك يوم الجمعة الموافق 15/ 7/ 1440هـ. حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة موعد نهائى كأس الهيئة العامة للرياضة، وذلك يوم الجمعة الموافق 15/ 7/ 1440هـ. ويجمع اللقاء أُحد والفتح على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.



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