شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: زيدان يعود لتدريب ريال مدريد الإسباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مدريد)

ذكرت تقارير متعددة لوسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني سيقيل سانتياغو سولاري وسيعيد تعيين المدرب السابق زين الدين زيدان اليوم (الاثنين).

وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية في إنجاز لا سابق له قبل أن يستقيل في مايو الماضي.

وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون أسبوع بعد خسارتين متتاليتين في لقاء القمة أمام الغريم برشلونة ليخرج بعد الهزيمة الأولى من كأس ملك إسبانيا ويتسع الفارق بينه وبين غريمه متصدر الدوري الإسباني بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.

وخرج ريال أيضا من دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام أياكس أمستردام في إياب دور الـ16 يوم الثلاثاء الماضي.