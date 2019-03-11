الان تتابع #النصر يواصل خيباته الآسيوية…ويخسر ثاني مباراة #النصر_ذوب_اهن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 8:52 م, 11 مارس 2019 م التعليقات: 0 مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر خسر النصر من نظيره ذوب آهن الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطل آسيا.

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