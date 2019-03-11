رياضة | بعد عودته لقيادة الريال.. هل يكون هذا اللاعب هو أول صفقات زيدان ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عودته لقيادة الريال.. هل يكون هذا اللاعب هو أول صفقات زيدان ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا منذ قليل، عن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الملكي خلفا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وتأتي عودة زيدان لمدريد بمثابة طوق النجاة للفريق الذي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو حاملا للقب في الثلاث نسخ الأخيرة، بالإضافة إلى خروجه من جميع البطولات التي شارك بها هذا الموسم، وانعدام فرص التتويج بالدوري الإسباني الذي يتصدره برشلونة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وبدأت الجماهير في انتظار ماذا سيقدم المدرب الكبير مع الميرينجي وما هي الصفقات التي سيتعاقد معها الفريق خلال الأيام المقبلة، في ظل طرح عدد من التقارير الصحفية لمجموعة من الأسماء وفي مقدمتها الفرنسي كيليان مبابي والبلجيكي إيدين هازارد ويظهر في الصورة محمد صلاح اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

Advertisements

وسبق وأن أشاد زيدان بالنجم المصرى محمد صلاح قبل أن يرحل عن الملكي حيث قال: "هو لاعب عظيم، وقد أظهر ذلك فى السابق مع روما والآن مع ليفربول".

وتابع زيزو في تصريحات سابقة له عن صلاح: "محمد صلاح يتطور بشكل كبير فهو لاعب شاب ويمكن أن يعطى المزيد لكرة القدم، وأنا أتابعه".