رياضة | مصطفى محمد يقود هجوم الطلائع أمام دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى محمد يقود هجوم الطلائع أمام دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وادي دجلة، بالدوري العام.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد شعبان.

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خط الدفاع: خالد سطوحي وأحمد سامي وعاصم صلاح وعلي الفيل.

خط الوسط: فرانك ستيفن ومحمد رزق وإسلام جمال سلمونتي وأحمد سمير وتالا نداي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وجاءت دكة البدلاء كالآتي:-

مصطفى محمود وإسلام جمال وريتشارد ويوسف محمد وعلي الزاهدي وكريم طارق وأحمد جعفر.