رياضة | ذوب آهن يعمق جراح النصر في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذوب آهن يعمق جراح النصر في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي النصر السعودي أمام ذوب آهن الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الإثنين 11 مارس في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاءت ثلاثية الفريق الإيراني بشباك النصر عن طريق كلاً من؛ نيجاد بالدقيقة 30 ووحيد محمد زاده ومطهري خلال الدقيقتين "39 و92".

أما ثنائية النصر في شباك ذوب آهن سجلها كلاً من؛ جوليانو بالدقيقة 5 وعبدالرازق حمدالله خلال الدقيقة 58 من ضربة جزاء.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية كالتالي:

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1- الزوراء العراقي: 4 نقاط

2- ذوب آهن: 4 نقاط

3- الوصل: 3 نقاط

4- النصر: بدون نقاط