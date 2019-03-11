الايطالي أورساتو حكماً لمباراة بايرن ميونيخ وليفربول في دوري الابطال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو حكمًا لمباراة بايرن ميونيخ وليفربول بدوري أبطال أوروبا. ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة بدوري أبطال أوروبا. ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ليفربول ، علىملعب "أليانز أرينا" ضمن إياب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا وكان قد أنتهى لقاء الذهاب بين الفريقين، بالتعادل السلبي، على ملعب "أنفيلد".

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