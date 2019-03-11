شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤجلات» تشعل الخلافات بين الأهلى واتحاد الكرة من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلوح فى الأفق بوادر أزمة جديدة بين الأهلى واتحاد الكرة فى أعقاب قرار الجبلاية تأجيل مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب ليوم 20 مارس الجارى، بعد أن كان مقررا إقامتها الخميس المقبل، بسبب ارتباط الزمالك بمواجهة نصر حسين داى فى بطولة الكونفيدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل فى الجزائر. وسادت حالة من الاستياء داخل النادى من قرار التأجيل، ليس لأنه يهدف لخدمة الزمالك، ولكن لتلاعب مسؤولى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بجدول الدورى للمرة الثالثة، بالرغم من تأكيداته السابقة أن التعديلات الأخيرة الخاصة بجدول الدورى لن تتحمل أى تعديل، ولكنه عارض نفسه من جديد وفقاً لرؤية النادى الأهلى بعدما قرر تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

وقال مصدر مطلع داخل النادى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الأهلى أكد أكثر من مرة التزامه بجدول الدورى قبل التعديلات الأخيرة، وحدث بعد إقرارها أن التزم بها أيضاً، حرصاً منه على استمرار المسابقة ومراعاة للموسم الاستثنائى.. لكن اتحاد الكرة قام بالتلاعب مرة أخرى بجدول الدورى، وقام بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب دون رقيب أو حسيب، وهو بذلك يقوم بإفساد المسابقة، وقد تلغى أيضاً بسبب هذا التلاعب المستمر.

وأضاف المصدر أن الأهلى لن يعترض على التأجيل حرصاً على نادى الزمالك الذى يتمنى له التوفيق فى مباراته أمام نصر حسين داى، لأنه يلعب باسم مصر، كما أن الخلاف لم ولن يكون مع القلعة البيضاء، وإنما سيكون مع اتحاد الكرة، حال موافقته مرة أخرى على تأجيل مواجهة المقاولون العرب من جديد، لأنه من المتوقع أن يطلب الزمالك التأجيل مرة ثانية، لأن موعد 20 مارس لن يكون مناسباً له بسبب غياب العديد من عناصر الفريق المهمة، على رأسهم ثنائى الفريق التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى، حيث يرتبطان بمواجهتين فى غاية الأهمية الأولى أمام سوازيلاند فى التصفيات الأفريقية، والأخرى أمام الجزائر يوم 26 مارس ضمن الأجندة الدولية، والأمر نفسه مع ثنائى الفريق المغربى حميج أحداد وخالد بوطيب، حيث تخوض المغرب مواجهتين: الأولى أمام مالاوى فى التصفيات الأفريقية يوم 22 مارس، وهى المواجهة الحاسمة لأسود الأطلس، ثم ستواجه المغرب أيضاً منتخب الأرجنتين ودياً يوم 26 مارس، فضلاً عن أن لاعبى الزمالك سينضمون للمنتخب الوطنى الأول الذى يستعد لمواجهة النيجر فى التصفيات الأفريقية، ثم مواجهة نيجيريا ودياً، وذلك بخلاف لاعبى الأبيض الذين سينضمون للمنتخب الأوليمبى خلال معسكر إسبانيا المقبل، الذى تتخلله مباراتان وديتان يومى 22 و26 مارس، وبذلك فمن المتوقع أن يطلب الزمالك تأجيل مواجهة المقاولون فترة جديدة، من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص، وهذا حقه، لكن وقتها لن يخوض الأهلى مباراة القمة المقرر لها 30 مارس الجارى، قبل أن يلعب الزمالك مباراة المقاولون العرب.. والآن نحذر من التأجيل، مشيراً إلى أن كل هذه الأزمات فى مباريات الدورى سببها اتحاد الكرة ولجنة المسابقات. وأشار المصدر إلى أن الجبلاية عليه أن يحل مسؤولياته، وأن يقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية باعتباره الأب الشرعى، ولاسيما أن الأهلى التزم بتعديلات المسابقة، بالرغم من أنه كان يرفض ذلك، وكشف عن أن الأهلى تعرض لنفس معاناة الزمالك الناتجة عن تزاحم المباريات، حيث خاض لاعبوه 3 مواسم متتالية دون الحصول على الراحة الكافية، والنتيجة أن الأهلى سيخوض مباراة شبيبة الساورة الحاسمة فى البطولة الإفريقية يوم السبت المقبل بحارس واحد فقط.