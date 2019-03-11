شكرا لقرائتكم خبر عن تهمة التهرب الضريبى تلاحق النجم البرازيلى «نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد النجم البرازيلى ليكون هدفا لسلطات الضرائب الإسبانية التى لاحقته سابقا بسبب شبهات تتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة عام 2013، وذلك بعدما فتحت تحقيقا بشأن المكافآت المرتبطة بتمديد عقده مع النادى الكتالونى وانتقاله القياسى إلى باريس سان جيرمان الفرنسى عام 2017 بحسب صحيفة «الموندو».

ووفقاً للصحيفة، تقوم سلطات الضرائب الإسبانية بالتحقيق فيما إذا كان نيمار قد دفع فى إسبانيا الضرائب المتوجبة عليه من المكافآت الإضافية التى حصل عليها من برشلونة، ومن صفقة انتقاله إلى سان جيرمان.

ورفضت وزارة المالية الإسبانية التعليق على ما ذكرته «الموندو» لدى الاتصال بها من قبل وكالة فرانس برس.

وكمقيم خاضع للضريبة فى إسبانيا عن عام 2017، أى عامه الأخير مع برشلونة قبل الانتقال إلى سان جيرمان مقابل رقم قياسى قدره 222 مليون يورو، على نيمار التصريح عن دخله لذلك العام إن كان ما تقاضاه فى إسبانيا أو فرنسا خلال تلك الفترة.

والمكافأة المالية الناجمة عن تمديد عقده مع برشلونة فى صيف 2016 لمدة خمسة أعوام، هى محور معركة قانونية بين البرازيلى وناديه السابق، من المقرر عقد جلسة فى 21 مارس أمام محكمة العمل فى برشلونة.

وبحسب «الموندو»، طلبت سلطات الضرائب من المحكمة تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات المالية التى تشمل مبلغ الـ26 مليون يورو الذى اتفق عليه نيمار وبرشلونة كمكافأة بعد أن مدد البرازيلى عقده فى 2016.

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وبعد الرحيل المفاجئ للبرازيلى إلى سان جيرمان فى صيف 2017، رفض برشلونة أن يدفع هذا المبلغ إلى لاعب سانتوس السابق، كما قرر مقاضاته على خلفية عدم احترامه عقده، مطالبا إياه بإعادة مكافأة وتعويض بقيمة 8.5 مليون يورو.

بدوره، احتكم اللاعب لشكوى ضد ناديه السابق أمام دائرة فض النزاعات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، مطالبا بأن يدفع برشلونة ما اتفق عليه.

وواجه العديد من نجوم كرة القدم مشاكل مع سلطات الضرائب الإسبانية فى السنوات الأخيرة. ففى يناير الماضى حُكم على نجم يوفنتوس الإيطالى حاليا، وريال مدريد السابق، البرتغالى كريستيانو رونالدو بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

وحسب مصدر قضائى، فإن التسوية التى قام بها رونالدو مع سلطات الضرائب الإسبانية، سواء من من ناحية تسديد المتوجب عليه من ضرائب وغرامات أو استبدال حكم السجن بغرامة مالية إضافية، قد كلفته 18.8 مليون يورو.

كما حُكم على النجم الأرجنتينى لبرشلونة ليونيل ميسى فى 2016 بدفع 2 مليون يورو مع حكم بالسجن لمدة 21 شهرا، استبدل لاحقا بغرامة إضافية قدرها 252 ألف يورو، وذلك بسبب التهرب الضريبى أيضا.

وذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، لم يكتف بتعليقاته المسيئة لحكام الفيديو بعد خروج فريقه من الدور ثمن النهائى لدورى أبطال أوروبا لمصلحة مانشستر يونايتد. وقالت الصحيفة إن نيمار ظهر ثائرا فى الطريق المؤدى لغرف خلع الملابس، ووجه بعض الكلمات الغاضبة للحكام أمام غرفة ملابس الحكام عقب المباراة للهجوم عليهم بعد إقصاء فريقه، لكن بعضا من مسؤولى سان جيرمان حاولوا منع النجم البرازيلى.

وكان نيمار قد كتب عبر حسابه على «إنستجرام» عقب المباراة: «من العار أن نضع 4 أشخاص لا يفهمون شيئا فى كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطىء أمام شاشات التليفزيون»، وتساءل اللاعب: «أين يضع اللاعب يده، فى مكان آخر؟». وأضافت الصحيفة أن مسؤولى سان جيرمان كانوا غاضبين من تصرف باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، بسبب احتفالاته المبالغ فيها فى الممر المؤدى إلى غرف خلع الملابس.