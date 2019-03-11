رسميا.. ريال مدريد يعلن عودة زيدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن نادي ريال مدريد عن تعيين زين الدين زيدان كمدير فني للفريق حتى 30 يونيو 2022، ليكون خلفًا لسانتياجو سولاري الذي تمت إقالته بشكل رسمي.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد بيانًا، أكد خلاله على إقالة سولاري اليوم الاثنين، مع وجود عرض لتولي منصب آخر في النادي، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيله.

وأوضح ريال مدريد في بيانه، أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في الثامنة من مساء اليوم -بتوقيت إسبانيا- من أجل الإعلان عن كافة التفاصيل.

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ومن المقرر أن يتولى زيدان مهمته مع ريال مدريد بداية من مران غدًا الثلاثاء، على أن يقود الفريق في مواجهة سيلتا فيجو يوم 16 مارس القادم بالدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي، بعد أيام من خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا والرحيل عن البطولة.

وجاءت نتائج ريال مدريد المخيبة مع سانتياجو سولاري لتدفع إدارة النادي لإقالته، ثم الاتفاق مع زيدان من أجل العودة مجددًا لقيادة الفريق.

الجدير بالذكر أن زيدان سبق له أن قاد ريال مدريد للفوز بثلاثة ألقاب بدوري أبطال أوروبا بشكل متتالي، إلى جانب تتويجه بنسخة واحدة من الدوري الإسباني.