مدافع نادي النصر يقترب من الأهلي بعد مفاوضات بقيادة سيد عبد الحفيظ

اقترب النادى الاهلى من اتمام صفقه مدافع فريق النصر احمد صبيحه وذلك بعد مفاوضات استمرت اكثر من شهر ، حيث من المحتمل ان يتم انتقال اللاعب الى القلعه الحمراء عقب نهايه الموسم الحالى

وبدأت المفاوضات بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى وبين عمرو عبد الحق رئيس نادى النصر ، من اجل الحصول على خدمات مدافع الفريق الشاب والذى يلعب فى مركز قلب الدفاع

واكدت مصادر ان الايام القليله القادمه سوف تشهد الاعلان الرسمى للصفقه والتى من المحتمل ان تكون خمس سنوات تبدأ مع بدايه الموسم الرياضى الجديد

الجدير بالذكر ان نادى النصر سبق له التعاون مع الاهلى فى الموافقه على بيع واحد من ابرز لاعبيه عمار حمدى قبل ان تتم اعارته بامر من لاسارتى الى الاتحاد السكندرى والذى شهد تالقه.