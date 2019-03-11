شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستمر فى مؤخرة الدورى بتعادل سلبى مع حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى مع إنبى بقيادة على ماهر، بدون أهداف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدورى الممتاز.

بهذا التعادل رفع حرس الحدود رصيده من النقاط إلى 28 نقطة ليصعد للمركز العاشر بينما يستمر إنبى فى المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد رفع رصيده لـ22 نقطة وذلك بالتساوى مع النجوم إف سى.

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شهد الشوط الأول، هجمات متبادلة بين الفريقين دون أن يستطيع أحدهما خطف هدف التقدم وجاءت أولى هجمات إنبى الخطيرة فى الدقيقة 13 من هجمة مرتدة سريعة للفريق البترولى، ومرر أحمد رفعت الكرة بينية طويلة لعماد فتحى الذى انفرد بسامح على حارس مرمى الحدود ولكن تفوق عليه الحارس وانتزع حرس الحدود زمام تهديد مرمى إنبى خاصة من خلال تحركات مهاجمه موسيس ولكن دون جدوى وخرج على فوزى مصابًا فى هذا الشوط فى الدقيقة 28 ودفع على ماهر المدير الفنى لإنبي بمحمود توبة بدلاً منه.

الشوط الثانى الشوط الثانى فى الدقيقة 53، أهدر لوكومبي صانع ألعاب إنبى فرصة تسجيل هدف لفريقه حيث وصلت الكرة إليه داخل منطقة الجزاء ولكن سددها بغرابة خارج المرمى واستبدله على ماهر ودفع بمحمد بسيونى بدلاً منه وسط محاولات هجومية للفريقين بعد ذلك ودفع طارق العشرى المدير الفنى للحرس بمحمد طارق أبو العز بدلاً من محمد عبد الفتاح ودفع على ماهر بمحمود قاعود بدلاً من عماد فتحى ونشط العشرى بالدفع بأحمد الشناوى بدلاً من أحمد الشيخ وفى الدقيقة 86 خرج عمر بسام مهاجم إنبى مصابًا ليكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين بسبب نفاد التغييرات وكاد موسيس أن يخطف هدف لحرس الحدود من انفراد ولكن خروج البلعوطى حارس إنبى وتصديه للكرة حرمه من التسجيل.

الشوط الأول