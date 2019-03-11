صور.. نجوم الرياضة فى عزاء والدة خالد لطيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء فى والدة الإعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمقام حاليًا فى مسجد عمر مكرم. وجاء على رأس الحضور إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، ووليد العطار مدير شئون اللاعبين، وَعَبَد المنعم شطة نجم الأهلى السابق، وحمادة المصرى عضو مجلس الجبلاية السابق، ومحمد فاروق الحكم الدولى السابق، ومحمد الماشطة المستشار القانونى للجبلاية، وطارق يحيى نجم الزمالك السابق، وعلاء ميهوب نجم الأهلى السابق، ومحمود أبو رجيلة، وأحمد سمير لاعب الزمالك السابق وفتحى نصير، وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى، وضياء السيد والحكم محمود عاشور والحكم محمد الصباحى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الزمالك.

















































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