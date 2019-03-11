شكرا لقرائتكم زيدان مدربًا لريال مدريد رسميًا حتى 2022... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى بشكل رسمى عن عودة الفرنسى زين الدين زيدان إلى مقعد القيادة الفنية للملكى.

وأشار ريال مدريد فى بيان رسمى على الموقع الرسمى، إلى إقالة المدرب الأرجنتينى الحالى سانتياجو سولاري من تدريب المرينجي بسبب سوء النتائج، معلنًا عن عودة الفرنسى زين الدين زيدان إلى القيادة الفنية للفريق.

وقرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد فى اجتماع طارئ مع مجلس إدارة الملكى إقالة سانتياجو سولاري بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة وضياع المنافسة على 3 ألقاب فى الموسم الجارى كأس ملك إسبانيا والدورى الإسبانى ودورى أبطال أوروبا.

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وقاد الفرنسى زين الدين زيدان فريق ريال مدريد لمدة موسمين ونصف حقق خلالهما 9 ألقاب أبرزهما دورى أبطال أوروبا الثلاث مواسم الماضية فى إنجاز غير مسبوق بتاريخ البطولة القارية.

ومن المقرر أن يبدأ زين الدين زيدان مهام تدريب ريال مدريد بدءًا من غدٍ، الثلاثاء، استعدادًا لمباراة سيلتا فيجو فى الجولة الـ 28 من مسابقة الدورى الإسبانى السبت المقبل.