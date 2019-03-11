شكرا لقرائتكم لويس فان جال يعلن اعتزال التدريب نهائيًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المدرب الهولندى المخضرم لويس فان جال، اعتزاله مهنة التدريب نهائيًا اليوم الإثنين، بعد مسيرة حافلة مع كبار أندية أوروبا.

وقال المدرب الهولندى فى تصريحات نشرتها صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية: "أنا حاليًا لا أمارس مهنة التدريب، وليس لدى أى طموح لأصبح مديرًا رياضيًا أو محلل فى الإعلام".

وأضاف: "كنت أستطيع العمل كمدير رياضى ولكنى لا أستطيع حضور أى مران أو مباراة وأخاف من قول أى شيء لا يعجب المسئولين أو المدرب أو الإعلام، لذا لا أعتقد إننى أريد وظيفة مثل تلك".

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وواصل: "كنت وعدت زوجتى بترك مهنة التدريب فى عمر 55 عام، ولكنى الآن وصلت 65 ولم أعتزل بعد، لذا حان الوقت لذلك".

وكان مانشستر يونايتد هو آخر محطات فان جال التدريبية على مستوى الأندية، أما منتخب هولندا هو آخر محطاته على مستوى المنتخبات.