الامارات | رسميًا.. زيدان يعود لقيادة ريال مدريد حتى 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. زيدان يعود لقيادة ريال مدريد حتى 2022 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ريال مدريد تعيين الفرنسي زين الدين زيدان، مديراً فنياً للفريق الأول، مساء اليوم الإثنين، عقب اجتماع مجلس الإدارة منذ قليل.
وقال البيان الرسمي للنادي: "قرر مجلس الإدارة، المجتمع اليوم الإثنين، إنهاء عقد المدرب سانتياجو سولاري، وفي نفس الوقت تم العرض عليه مواصلة العمل في النادي، ويُقدر ريال مدريد العمل الذي قام به والالتزام والولاء الذي أظهره لمنزله".
وأضاف البيان: "كما وافق المجلس على تعيين زين الدين زيدان كمدرب جديد للفريق، للاستمرار حتى نهاية الموسم، وبعقد ينتهي في 30 يونيو 2022".
وأشار البيان إلى أن فلورينتينو بيريز رئيس النادي، سيظهر في مؤتمر صحفي مع زيدان مساء اليوم، في الساعة 8 مساءً بتوقيت إسبانيا في ملعب "سانتياجو برنابيو".
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