تقارير: الإعلان الرسمي لعودة زيدان إلى ريال مدريد خلال ساعات

مصراوي - كتبت- منة عمر:

ذكر برنامج تشيرنجيتو El Chiringuito الإسباني الشهير أن إدارة نادي ريال مدريد نجحت في إقناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للعودة لتدريب الفريق.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن الإعلان الرسمي سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

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كما أوضح El Chiringuito أن سولاري سيجتمع مع إدارة ريال مدريد خلال الساعات المقبلة للاتفاق على فسخ العقد.

وفي السياق نفسه أكدت إذاعة كادينا سير ما نقلته تشيرنجيتو أن زيدان هو مدرب ريال مدريد، لافتة إلى أن الإعلان الرسمي سيتم غدًا الثلاثاء.

كان البرنامج ذاته قد اشار منذ عدة أيام إلى أن...