رياضة | عاجل.. موعد تقديم زيدان أمام وسائل الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد تقديم زيدان أمام وسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديراً فنياً للفريق الأول لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري حتي يونيو 2022.

ونشر النادي بيان رسمي منذ دقائق عبر موقعه بالإنترنت، أكد فيه إقالة الأرجنتيني سولاري ومنح زيدان مهمة تدريب الفريق حتي 30 يونيو 2022.

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واكد النادي على أن الرئيس بيريز سوف يظهر أمام وسائل الإعلام في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت إسبانيا التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية في قاعة الصحافة في ملعب البرنابيو لتقديم زيدان.

وقرر ريال مدريد إسناد مهمة تدريب الفريق الأول للفرنسي زين الدين زيدان بعد خيبة الأمل الكبيرة عقب الإقصاء من دوري الابطال وكأس إسبانيا والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.

وخرج ريال مدريد من دوري الأبطال على يد أياكس الهولندي فيما ودع الكأس على يد برشلونة بجانب ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري بعد توسيع الفارق مع برشلونة المتصدر.