رياضة | الزوراء العراقي يقهر النصر الإماراتي بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزوراء العراقي يقهر النصر الإماراتي بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي الزوراء العراقي على ضيفه الوصل الإماراتي 5-0 يوم الاثنين على ستاد كربلاء الدولي في كربلاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل سامال سعيد (22) وعلاء عباس (36 و51) ومهند عبدالرحيم (75) وحسين الجويعد (84 من ضربة جزاء) أهداف الفوز لصالح الزوراء.

وأكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط فابيو ليما في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً النصر السعودي مع زوباهان الإيراني على ستاد آل مكتوم في دبي.

وتصدر الزوراء ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للوصل ونقطة من مباراة واحدة لزوباهان، في حين لا زال رصيد النصر خالياً من النقاط.

وكانت هذه أول مباراة في تاريخ دوري أبطال آسيا تقام على الأراضي العراقية، حيث شهدت حضوراً كبيرأً ملأ جنبات الملعب من أجل مساندة الزوراء.

وسنحت الفرصة الأولى لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 17 عبر تسديدة علاء عباس والتي تصدى لها الحارس الإماراتي حميد عبدالله وأبعدها إلى ركلة ركنية.

Advertisements

ثم نجح الزوراء في تسجيل الهدف الأول عندما تابع سامال سعيد الكرة التي أبعدها مدافع إماراتي بالرأس، وسدد على الطاير بعيداً عن متناول الحارس (22).

وأضاف الفريق العراقي الهدف الثاني في الدقيقة 36 عندما استلم علاس عباس تمريرة مصطفى محمد في الجهة اليسرى وتقدم قبل أن يسدد من مسافة بعيدة في الشباك.

وتفاقمت معاناة الوصل بعد طرد فابيو ليما في الدقيقة 39 بعد مخالفة عنيفة على مصطفى محمد.

في الشوط الثاني استمر تفوق أصحاب الأرض، ليسجلوا الهدف الثالث في الدقيقة 51 بعدما انطلق أحمد جلال في هجمة سريعة بالجهة اليسرى ومرر إلى علاء عباس ليسدد دون مضايقة داخل المرمى.

وأضاف مهند عبدالرحيم الهدف الرابع لصالح أصحاب الأرض إثر تمريرة متقنة من أحمد جلال (75). قبل أن يسجل حسين جويعد الهدف الخامس من ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض أحمد جلال للإعثار من قبل علي سالمين (84).

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 8 نيسان/أبريل، حيث يلتقي الوصل مع زوباهان في دبي، والنصر مع الزوراء في الرياض.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الوصل على النصر 1-0 في دبي وتعادل زوباهان مع الزوراء 0-0 في أصفهان.

ويشار إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.