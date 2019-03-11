رياضة | تلا يخسر من كفر الياجور في قبل نهائي دوري مراكز الشباب بالمنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تلا يخسر من كفر الياجور في قبل نهائي دوري مراكز الشباب بالمنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق مركز شباب كفر الباجور، للدور قبل النهائي، من النسخة السادسة من بطولة دوري مراكز الشباب، بالمنوفية، عقب الإطاحة بفريق مركز شباب تلا، حامل اللقب، بركلات الترجيح، خلال المواجهة التي أقيمت بملعب قويسنا.

خاض تلا المباراة بتشكيل تكون من ابراهيم نوير، والسيد عبد الغفار، وأحمد زينهم، ومحمد رحرح، ونادر سيد، ومحمد ياسين البنا، وخالد فتحي، ومحمد بلية، وسعيد النيداني، وباسم شوقي، وصلاح جبر، وفي البدلاء تواجد كلا من وليد حسان، وأحمد ثابت، وسعيد المشد، ويوسف حمدي، ومحمد سمير، وعلي ناصر الشيخ، وشعبان السيد.

وبدأ كفر الباجور اللقاء بتشكيل ضم: علي محمد، وشعبان محمد، ومحمد بلال ومحمد السيد، ومحمد وليد، وابو بكر محمد، وأحمد يسري، ومحمد سامي، وأحمد محمد سليمان، وعصام عبد المجيد، ومحمود كمال، وشملت قائمة البدلاء عبد الحميد محمود، وفؤاد طارق، ومحمد عاطف، ومحمد حمدي، وعلي أيمن، ومحمود حسني، وطه مجدي.

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تقدم كفر الباجور في الدقيقة 5 من تصويبة عصام شحاته، تصدى لها حارس تلا واصطدمت بالعارضة، ووضعها خالد فتحي لاعب تلا بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 40 من نقس الشوط، سجل فريق تلا هدف التعادل عن طريق اللاعب البديل محمد سمير الذي شارك على حساب محمد ياسين.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمت صعود كفر الباجور، بنتيجة 3/2 ليلتقي مع فريق سنتريس في المباراة النهائية.

وأدار المواجهة الحكم السيد منير، وعاونة عبد الله حبيب والسيد سليمة.