رياضة | رسالة خاصة من صلاح لروبرتسون في عيد ميلاده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من صلاح لروبرتسون في عيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ النجم الدولي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، زميله في الفريق الأسكتلندي أندي روبرتسون بعيد ميلاده الخامس والعشرين.

وكتب صلاح عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام"، "عيد ميلاد سعيد صديقي" وأرفقه بصورة له مع روبرتسون.

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ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونخ الألماني بعد غد الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "انفيلد" انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف خلفا للأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المتصدر برصيد 18 هدف.