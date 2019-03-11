رسمياً.. زين الدين زيدان مديراً فنيا لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني رسمياً عن التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان ليشغل منصب المدير الفني الجديد للفريق بعقد يمتد حتي نهاية موسم 2022 . وأصدر النادي الملكي بياناً عبر موقع الرسمي أكد فيه انهاء تعاقد ريال مدريد مع سنتياجو سولاري المدير الفني المؤقت للفريق، مؤكداً علي تقدير النادي الكبير لما قدمه سولاري لريال مدريد ولالتزامه وولائه الكبير لبيته . وأكد ريال مدريد ان زين الدين سيظهر مساء اليوم في مؤتمر صحفي بسنتياجو برنابيو صحبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي للاعلان عن تفاصيل التعاقد .

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