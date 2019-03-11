شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريبات ومحاضرات فى معسكر ناشئى وادى دجلة بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار يومين نظم نادى وادى دجلة معسكرًا لفريق الناشئين "مواليد 2005" لكرة القدم بالعين السخنة، وقاد المعسكر علاء عبده المدير الفنى، بمشاركة أوجد مجد لحراسة المرمى، ومحمد رشوان مدير إدارى الفريق، وإسماعيل عصام أخصائى التأهيل.

وخلال المعسكر تم تدريب فريق الناشئين بأحدث الطرق والأساليب الرياضية العملية، كما تلقى اللاعبون دورات ومحاضرات نظرية بالإضافة إلى التمارين الرياضية، وشارك كل اللاعبين بالفرقة ومن الحراس لؤى حمدى ومصطفى عواجة وخالد محمود.

وكان بركات علام المشرف على قطاع الناشئين بالنادى قد طالب بالاهتمام بتدريبات المعسكر حرصًا على الارتفاع بمستوى قطاع الناشئين، وذلك قبل انطلاق المسابقات المقبلة، وأكد تعليمات قيادات النادى وأحمد حمودة بتوفير الإمكانيات والدعم الكبير لجهاز قطاع الناشئين مشيرًا إلى أن ذلك يعد من أهم الأسباب الدافعة وراء تنظيم معسكرات خارجية لفرق الناشئين والشباب.

وكان علاء عبده المدير الفنى لمنتخب القاهرة والمدير الفنى لفرقة 2005 قد صعد بالفريق إلى المركز الثانى فى مسابقة السوبر، ويستعد بفريقه لمهرجان من دور واعد خلال الفترة المقبلة.