شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. ريال مدريد يعلن عودة زيدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إقالة مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الملكي حتى عام 2022.

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