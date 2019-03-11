شكرا لقرائتكم الحزم يحتج على مشاركة العويشير مع أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفع مجلس إدارة نادي الحزم مذكرة احتجاج للاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مشاركة عبد الله العويشير لاعب أحد في لقاء الفريقين بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت المذكرة على المواد القانونية التي استند عليها الاحتجاج على إدراج اسم اللاعب في قائمة المباراة. وشدد الحزم على صحة موقفه القانوني الذي تم بناء عليه تقديم هذا الاحتجاج مؤكداً حرصه على كافة حقوقه.

والتقى الفريقان مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.